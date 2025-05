To zvezde pravijo o Barronu Trumpu (Suzy)

Barron Trump je iz drugačnega testa kot oče. Po ascendentu je nežna, čustvena, občutljiva, umetniška, intuitivna riba, spoštljiv, vljuden in sočuten. Z Merkurjem in Uranom na ascendentu je bister, skoraj genialnega kreativnega uma, a njegove zamisli so lahko nenavadne, vizionarske, njegovo razmišljanje pred njegovim časom, tako je pogosto nerazumljen. Nemirne misli mu nenehno švigajo, težko je pri miru in si večkrat premisli. Ko se čuti napadenega, se lahko odzove pretirano obrambno, verbalno pregrobo, prehitro pove, kar misli. Njegov moderni vladar Neptun je v vodnarju, kar znova kaže, da je...