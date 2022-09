To sta počela dva Martina in Gašpar Gašpar (FOTO)

Vsak je dober na svojem področju: Martin Strel je Guinnessov rekorder v plavanju, Gašpar Gašpar Mišič je direktor podjetja Okolje Piran, Martin Pregelj pa Rižanskega vodovoda. Vse tri med drugim povezujeta ljubezen do športa in skrb za okolje. Tako so nedavno tudi s plavanjem od Pirana do Kopra opozarjali na problem mikroplastike v morju in pomen sodelovanja pri preprečevanju njenega nastanka.

Ultramaratonec Martin, ki je preplaval številne najnevarnejše in najbolj umazane reke sveta, je dejal, da je, kot bi imeli dve Zemlji: »Ena je usrana, ena zelo čista. Slovenija sodi v tistih deset odstotkov najčistejših delov sveta. Zato smo želeli z Gašparjem Gašparjem in Martinom s to akcijo pomagati ozaveščati ljudi, predvsem otrok v vrtcih in šolah, da je treba obalo ohranjati čisto. Našo deželo moramo čuvati.« In ko so se prejšnjo nedeljo nekaj po sedmi uri pognali v vodo, jih je naprej gnala ravno ta misel.