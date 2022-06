To so zvezdniki, ki živijo skromno, zapravijo malo (FOTO)

Tudi med največjimi zvezdami se najdejo takšni, ki znajo varčno ravnati z denarjem. Kljub milijonom, ki jih služijo, živijo preprosto in nakupujejo preudarno.

Mnogi med njimi si sicer še vedno privoščijo lepši dom, kot je bil tisti, v katerem so odraščali, a vse preostalo ima svoje meje, pravijo. Seveda pa je 'skromno življenje' nekaj, kar si vsak predstavlja drugače, saj ima Jay Leno sicer 100 avtomobilov, a asketsko življenje, denimo. Pa poglejmo, kako se trudijo polniti svoje hranilnike!

Rabljena oblačila Danes je modna ikona, odraščala pa je kot ena od osmih bratov in sester, zato so njeni starši pogosto težko preživeli družino, včasih so bili brez elektrike, celo pretvarjali so se, da božiča in rojstnih dni ni, ker niso imeli denarja. Čeprav je Sarah Jessica Parker vredna več kot 140 milijonov evrov, vztraja, da njeni otroci živijo skromno in ne zapravljajo pretirano. Spodbuja celo obiske izmenjevalnic oblačil za otroke, zelo rada pa nakupuje tudi v trgovinah z vintage oblačili in oblačili iz druge roke, v lokalnih trgovinah v svoji soseski in je predana članica newyorške knjižnice, na delo pa se vozi s podzemno železnico. Tudi Shailene Woodley prihrani denar z oblačili iz druge roke, saj pravi, da niti najmanj ne misli prispevati k onesnaženosti planeta. »Kupujem izključno rabljena oblačila,« pravi.

Dve službi Jay Leno je svojo malho prihrankov vedno polnil z eno službo, drugo pa je imel za sprotno življenje. Tako je živel od denarja, ki ga je zaslužil s svojimi komičnimi standup nastopi, ves denar, ki ga je dobil kot voditelj oddaje Tonight Show (približno 28 milijonov evrov na leto), pa je dal med prihranke.

Kraljice kuponov za popuste Kristen Bell je navdušena nad izrezovanjem kuponov iz časopisov. V enem od intervjujev je celo namignila, da časopise morda pokrade tudi sosedom iz njihovih nabiralnikov ter tako bolj varčno nakupuje. Carrie Underwood sledi modrostim svoje mame in se zanaša na kupone. Sarah Michelle Gellar s kuponi nakupuje ekološko in biološko pridelano hrano. Še najbolj stroga pri vsem tem pa je dvakratna oskarjevka Hilary Swank, ki je z mamo Judy živela v prikolici. Ko je prisluhnila hčerkini želji, da postane igralka, jo je Judy odpeljala v Los Angeles, kjer sta živeli v avtu, dokler ni mama prihranila dovolj denarja, da sta najeli stanovanje. »Ko odpreš časopis in zagledaš vse tiste kupone, je zame tako, kot bi vame strmeli bankovci,« je povedala Hilary. »Tako sem bila vzgojena, zato jih preprosto ne morem vreči stran.«

Knjige in sendviči Med najbolj znanimi varčnimi zvezdniki je gotovo Keanu Reeves, ki večino denarja nakaže v dobrodelne namene, podpira kup dobrodelnih organizacij, večkrat pa je večje dele svojega plačila za snemanje določenega filma razdelil med druge igralce ali filmsko ekipo. Pri drugem in tretjem delu Matrice je denar razdelil med kostumografsko ekipo in strokovnjake za posebne učinke, podaril jim je celo motorje harley-davidson, kaskaderski ekipi na snemanju filma John Wick pa personalizirane ure rolex. Vozi se s podzemno železnico, največ denarja zase zapravi za knjige, veliko raje, kot da bi jedel v dragih restavracijah, pa si za malico kupuje sendviče.

Ponaredki namesto draginje Tiffany Haddish je namesto pravih, dragih kosov veliko raje nosila ponaredke, ki so bili veliko cenejši. Ko je priznala soigralki Jadi Pinkett-Smith, da je njena torbica ponaredek, je bila ta šokirana. »Če si ne morem privoščiti pravega sranja, bom pač nosila ponarejeno sranje,« ji je dejala komedijantka, ki je bila nekdaj brez denarja in je spala v svojem avtomobilu, zato še vedno ceni varčnost.