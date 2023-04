To so zvezdniki, ki živijo na podeželju (FOTO)

Čeprav je mnogim znanim veliko laže živeti v New Yorku, Los Angelesu ali Kaliforniji, saj se tam odvija največ sestankov in snemanj, so mnogi obrnili hrbet Hollywoodu, da bi lahko uživali bolj mirno življenje nekje na samem ali vsaj v mestu brez zvezdniškega blišča.

Najpomembnejše je, da so otroci srečni, je dejala Sandra Bullock, ki se je iz New Orleansa ponovno preselila v Los Angeles, kjer njena otroka hodita v šolo.

Julia Roberts in Danny Moder Ko se je poročila s snemalcem, sta se preselila na velik ranč v Taosu v Novi Mehiki, ki ga je igralka kupila že v devetdesetih. Tam sta živela mirno, a sta se pozneje s tremi otroki preselila v Malibu, katerega obmorska lega je idealna za družino, ki rada deska, zato živijo tik ob obali, na posestvu pa imajo tudi park za skejtanje, kjer lahko v miru počnejo vragolije.

Nicole Kidman in Keith Urban Kantri pevec in oskarjevka sta oba Avstralca in imata v daljni deželi zato tudi en dom, a glavnega imata v Nashvillu, ki velja za zibelko kantri glasbe. Nicole je povedala, da ji je všeč občutek povezanosti s skupnostjo, ki ga ima tam, in da ji je bilo namenjeno, da se preseli tja, Keith pa tam živi že več kot trideset let.

Matthew McConaughey in Camila Alves Igralec se je s Camilo iz Malibuja preselil v domači Austin v Teksasu. »V Malibuju smo imeli cele dneve pred vrati paparace,« je povedal. »Ko to zate postane nekaj normalnega, sploh ne veš, kako močno vpliva na tvoje življenje, dokler ne odideš in tega ne doživljaš več vsak dan.«

Neve Campbell Igralka, ki jo poznamo po vlogi v nadaljevanki Miza za pet in franšizi Krik, je po rodu Kanadčanka, a si je zaželela odmika od vsega divjega, kar zanjo predstavlja severna Amerika, zato se je preselila v London, kjer živi s partnerjem JJ-jem Feildom in njunima dvema sinovoma. »Tako drugače je tam. Nihče me ni nikoli nadlegoval. Ljudje so me spraševali, kaj počnem, in ko sem rekla, da igram, so rekli samo: 'Aha.'«

Demi Moore Ko sta z Brucem Willisom začela ustvarjati družino, sta se preselila v Idaho, ko pa sta se ločila, je Demi ostala tam, kjer živi še danes s svojimi psi. Pravi, da tam uživa v naravi in gorah, ki jo obdajajo, in da ji na kraj pameti ne pade, da bi se preselila. Nekoč se je celo šalila, da je bikinke in ferrari iz Kalifornije zamenjala za kavbojke, pulover in traktor v Idahu.

Jessica Biel in Justin Timberlake Zvezdniški par se je, da bi sinovu nudil normalno otroštvo, preselil v Montano, kjer vseeno živita v luksuzni skupnosti, ki ima lastno smučišče in igrišče za golf. Ker sta se umaknila žarometom, ni presenetljivo, da sta skrivaj dobila še drugega sina, saj Jessice v času pandemije paparaci pač niso ujeli s trebuščkom.

Kevin Bacon in Kyra Sedgwick Igralca, ki sta skupaj že petintrideset let, imata sicer tudi dom v Los Angelesu, a čas najraje preživljata na kmetiji v Connecticutu, kjer imata pujske, koze, kokoši in celo ponije, ki jih rada pokažeta na instagramu. Kevin je celo uvedel petje kozam, z ženo in hčerko pa pogosto prepevajo najnovejše hite ob spremljavi kitare.