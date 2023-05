To so zvezdnik, ki so zaradi kilogramov izgubili vloge (FOTO)

Hollywood je strupeno delovno okolje, pravijo, tam so lepotni standardi res strogi in pogosto nedosegljivi. Nekateri zvezdniki so zaradi napačne teže celo izgubili vloge, ki so jim že bile zaupane. Kate Winslet je bafto za vlogo v filmu Steve Jobs posvetila vsem debelim dekletom, saj je njena učiteljica igre rekla, da ji bo še kar šlo, če bo zadovoljna z vlogami debelih deklet. V svetu, v katerem v resnici niti 'dobro porejena' Renee Zellwegger v vlogi Bridget Jones ni tako debela, ni vse skupaj prav nič presenetljivo.

Brez vloge Preden je Ashley Benson dobila vlogo v nadaljevanki Ljubke lažnivke, so ji pogosto rekli, da je predebela za vlogo, za katero se poteguje. »Nosila sem številko 32, a so mi vseeno govorili, da sem predebela. Pol ure sem jokala kot dež, potem pa sem se odločila, da moram to pustiti za seboj, sicer si lahko pridelam motnje hranjenja,« je dejala.

Debel prašič Angleška igralka Hayley Atwell, ki jo bomo poleti gledali v novem delu filma Misija: Nemogoče, je priznala, da so jo že v otroštvu sošolci klicali Fatwell. »Imam velike prsi in zaradi tega se nikoli ne bom pritoževala. Gre le za to, da so nekatere igralke prav butasto suhljate,« je dejala lepotica, ki je marsikatero vlogo izgubila zaradi oblin, neki producent pa ji je dejal: »Na platnu si videti kot debel prašič. Nehaj jesti.«

Presuhcena V franšizi Prava nota je Rebel Wilson igrala debeluško Amy. V njeni pogodbi je bilo zapisano, da ne sme izgubiti teže. »Že nekaj časa razmišljam o tem, da bi rada bila bolj zdrava in bolje skrbela zase, a ne smem,« je takrat dejala. Čez čas se je le odločila, da je bolj pomembnejše zdravje, za mnoge pa je bolj suhcena manj smešna, zato težje dobi vloge, ki so jih prej, kot je sama rekla, kar metali vanjo.

Pivski trebušček Davida Harbourja poznamo po vlogi v nadaljevanki Stranger Things, pred leti pa bi skoraj dobil vlogo mutanta, ki naj bi bil obilen, a ga naposled niso izbrali, ker je bil pretežek. Ob koncu avdicije je dvignil majico in se potrepljal po trebuhu: »Tu je vaša obilnost!« Čeprav se je le pošalil, ga je to veliko stalo, saj so ga pozneje poklicali in mu rekli: »Res nas skrbi, David. Ko si dvignil majico, smo videli tvoj pivski trebuh. Skrbi nas za tvoje zdravje.«

Debeluška Ena prepoznavnejših in uspešnejših mladih igralk, dvakratna oskarjevka Jennifer Lawrence, odkrito prizna, da ima rada dobro hrano in kozarec vina. Od tega je Hollywood ne bo odvrnil, poleg tega z veseljem glasno pove, kakšne pritiske izvajajo filmski šefi. »Ves čas mi govorijo, da sem debela, da moram izgubiti nekaj kilogramov, obljubili so mi celo, da me bodo odpustili, če ne bom shujšala.«

Nič več vilinska Ko je Liv Tyler igrala Arwen v Gospodarju prstanov, je za vlogo izgubila kar nekaj kilogramov. Ko je bilo snemanja konec, jih je ne le pridobila nazaj, pač pa jih je dodala še 14. »Niso me zavračali neposredno, vendar so namigovali, da bi morala za določene vloge izgubiti nekaj oblin. Ne bom se vdala hollywoodskim parametrom. Za preostanek sveta sem vitka in sama sebi sem všeč,« pravi mama treh otrok.

Izgubila bi sebe Ko se je Jennifer Lopez prebijala kot plesalka, ki si želi biti igralka, so ji režiserji in drugi filmski šefi vztrajno govorili, da ima preveč zaobljeno postavo. Niso jim bile všeč njene obline, zato so jo spodbujali, naj shujša, celo njen menedžer. »Če bom shujšala, ne bom bolj suhcena, pač pa preprosto ne bom več jaz,« jim je odgovarjala.