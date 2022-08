To so odpuščeni zvezdniki (FOTO)

Celo najslavnejšim se kdaj zgodi, da jim šef da nogo. Nekaterim zaradi nesramnega vedenja, drugim zaradi govoric, tretjim zaradi povsem drugih razlogov.

Med znanimi odpuščenci je nedvomno Harvey Weinstein, ki so ga zaradi desetletij spolnega nadlegovanja odslovili iz njegovega lastnega podjetja.

Po drugi strani vsi dobro poznamo zgodbo Johnnyja Deppa, ki je zaradi obtožb o družinskem nasilju nad svojo nekdanjo ženo izgubil ne le vlogo v franšizi Magične živali, ampak tudi vlogo priljubljenega pirata Jacka Sparrowa. A ko se ena vrata zaprejo, se odpre okno, kajne?

Megan Fox Michaela Baya, režiserja Transformerjev, je leta 2009 takrat 23-letna Megan po koncu snemanja drugega dela označila za Hitlerja. Po tem je menda režiserja poklical Steven Spielberg in mu rekel, naj jo odpusti. Megan v tretjem delu res ni nastopila, a sta se pozneje z Michaelom pobotala in spet sodelovala. »Jaz sem naredila prvi korak,« je povedala. »Takrat sem bila zelo mlada in polna same sebe. Zdaj sva dobra prijatelja.«

Isaiah Washington Zaradi žaljivih opazk na račun soigralčeve homoseksualnosti so ga odpustili iz nadaljevanke Talenti v belem. Najhuje je bilo, da družina igralca T. R. Knighta do takrat sploh ni vedela, da je gej. Washingtona ta kontroverzni pripetljaj spremlja že 15 let.

Shannen Doherty Ko je igrala Brendo v nadaljevanki Beverly Hills, je zamujala na snemanja, popivala in bila tako težavna, da je prišlo celo do fizičnega obračuna med njo in Jennie Garth. Zato je Tori Spelling poklicala svojega očeta Aarona, glavnega producenta, in mu naročila, naj Shannen odpusti, ker ne zmorejo več. To ni bila edina Shannenina težava, saj je po tretji sezoni nadaljevanke Čarovnice prav tako odšla zaradi ultimata, ki ga je istemu producentu dala njena soigralka Alyssa Milano, vendar je Shannen nadrejene prehitela in sama dala odpoved.

Lisa Bonet Ko je igrala v Huxtablovih, je bila ena najbolj priljubljenih članic številne družine. A se ni vedla po standardih Billa Cosbyja. Najprej se je razgalila v vudujskem filmu Angelsko srce, potem pa se je poročila z Lennyjem Kravitzem in zanosila. »Lisa Bonet je noseča, Denise Huxtable pa ne,« je bil edini Cosbyjev komentar. Tako je morala zapustiti nadaljevanko, po kateri je še danes najbolj znana.

Ryan Gosling Celo ljubljenec ženskih src je bil enkrat odpuščen. Izbran je bil namreč za vlogo očeta v filmu V mojih nebesih, tega si je predstavljal kot obilnejšega, zato se je zredil za 27 kilogramov. Ko se je pojavil na snemanju, je bil režiser Peter Jackson naravnost šokiran. Namesto njega je v vlogi zaigral Mark Wahlberg.

Thandiwe Newton Igralka se je na snemanju tretjega dela Vročega Mika s Channingom Tatumom skregala glede klofute, ki jo je Will Smith zadal Chrisu Rocku. Kdo je podprl koga, ne vemo, vemo pa, da je Thandiwe zapustila snemanje, zamenjala pa jo je Salma Hayek. Thandiwe naj bi imela več težav v zasebnem življenju, med drugim se je ločila od moža, s katerim je bila poročena 23 let – ravno toliko časa, kot je na svetu njen novi mlajši ljubimec, raper Lonr.

Sylvester Stallone Bi verjeli, da je bil prva izbira za franšizo Policaj z Beverly Hillsa? Stallone pa je žal imel ogromno zamisli, kako popraviti in spremeniti scenarij, med drugim je zahteval več eksplozij, policistov avtomobil pa bi moral biti lamborghini, zato so se producenti odločili, da ga raje zamenjajo z Eddiejem Murphyjem.