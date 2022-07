To so največja rivalstva v svetu zabave (FOTO)

Saj veste, da so v žajfnicah neizmerno zanimiva soočenja med liki, ki se med seboj ne prenesejo. A pogosto ni za kamerami nič drugače kot pred njimi in to, da se mnogi največji zvezdniki ne marajo ali celo sovražijo, ni nekaj, kar spada le v zlato dobo Hollywooda. Skregani so tako igralci kot pevci, voditelji in športniki.

Frank Sinatra in Marlon Brando Ko je poredni fant Hollywooda privolil v snemanje muzikala, so bili vsi šokirani. Najbolj besen je bil Frank Sinatra, ki je zaradi Branda moral igrati šele drugo najpomembnejšo vlogo. Marlon je pevca prosil za pomoč, ta pa ga je zavrnil in začela se je drama. Frank je Marlona klical Momljač in se norčeval iz njegove metodne igre, Marlon pa je v zameno nalašč momljal in delal napake, da so morali čim večkrat ponavljati prizore, kar je Frank sovražil. Nazadnje je Brando poročal o noči, ko so ga z motorja zvlekli trije moški, mu dali na izbiro kroglo v glavo ali pa kemično kastracijo in porezan obraz. Sinatra je imel dobre zveze z mafijo, zato je bil Marlon raje tiho, najel telesnega stražarja in se mu na snemanju od tedaj izogibal.

Sophia Loren in Gina Lollobrigida V Hollywoodu pač ni prostora za vse, še manj za dve (!) prsati, brhki in dolgojezični Italijanki. »Nobenega rivalstva nisem iskala, saj sem bila številka 1,« je pred kratkim dejala Gina. »Meni ni nihče pomagal do uspeha,« je še zbodla Sophijin zakon z režiserjem Carlom Pontijem. »Ona in njeni tiskovni predstavniki so začeli neko rivalstvo in že 50 let vztrajajo. Res mi je dolgočasno.« Sophia pa modro molči.

Sophia Loren in Jayne Mansfield Obe sta bili seks simbola, a njuni poti v Hollywood se razlikujeta. Italijanka je bila uspešna v evropskih filmih, Američanka pa je študirala dramsko igro, potem pa postala model za akte in Playboyeva zajčica. Ko so leta 1957 hollywoodski šefi Sophii priredili zabavo dobrodošlice, se je Jayne na zabavi pojavila zadnja, na sebi pa je imela zelo drzno obleko. Ker je ukradla Sophijin veliki trenutek, se nikoli nista spoprijateljili. »Spomnim se, da sem gledala v njen dekolte, saj sem ji videla bradavičke in sem se bala, da bodo pristale na mojem krožniku,« je dejala Italijanka.

Taylor Swift in Kanye West To ni edini spor ne za Taylor ne za Kanyeja, a se je slednji izkazal za veliko bolj problematičnega. Težko je pozabiti trenutek, ko je raper prekinil govor navdušene 19-letne Taylor, ki je prejela nagrado VMA, rekoč, da si jo v resnici zasluži Beyoncé. Kanye se je opravičil, zakopala sta bojno sekiro, potem pa je izdal skladbo Famous, na kateri je izrekel kar nekaj zelo neprimernih reči v zvezi s pevko, povrhu vsega pa izdal videospot z dvanajstimi golimi zvezdniki skupaj v postelji, med njimi tudi njo. Trdil je, da je Taylor besedilo podprla, kar pa ona vehementno zanika.

Kim Cattrall in Sarah Jessica Parker Kot lika Samanthe in Carrie sta igrali dobri prijateljici v Seksu v mestu, a govorice o težavah so se začele, ko je Kim zavrnila sodelovanje v tretjem filmu. V intervjuju je dejala: »Res bi lahko bila prijaznejša do mene. Ne vem, kaj ima proti meni.« Vse skupaj je doseglo vrelišče, ko je Sarah Jessica na instagramu izrazila sožalje ob smrti Kiminega brata, ta pa je revsknila, da ne potrebuje njene podpore. »Nisi del moje družine. Nisi moja prijateljica.« Sarah Jessica pravi, da ne ve, kaj je šlo narobe, in vztraja, da ne bo rekla žal besede o nekdanji soigralki.