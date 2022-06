To so najkrajši zakoni Hollywooda (FOTO)

Pred kratkim smo slavili zveze, ki so zdržale že četrt stoletja, tokrat pa si bomo ogledali nekaj najkrajših zakonov v hollywoodski zgodovini.

Drew Barrymore je imela kar dva kratka: z Jeremyjem Thomasom dva meseca, s Tomom Greenom pa tri. Vsekakor ni edina, saj je najverjetnejša neslavna zmagovalka kar Pamela Anderson.

Lisa Marie Presley and Nicolas Cage get married 08/10/02 in Hawaii at the Mauna Lani Bay hotel on the Big Island. The ceremony took place on the lawn in front of the Eva Parker Woods Cottage a historic building. The wedding was attended by Lisa Marie's mother Priscilla Presley and Nicolas's son from a previous marriage among others.