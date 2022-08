To so geniji med zvezdniki (FOTO)

Inteligenčni količnik je številčna vrednost, ki določa miselne sposobnosti in se meri s posebnimi standardiziranimi testi. V povprečju se vrednosti gibljejo med 85 in 115.

Za vse, ki zgornjo mejo presegajo, velja, da so nadpovprečno inteligentni, in kar nekaj takšnih je med estradniki. Legendarni Rowan Atkinson, najbolj znan po vlogi tepčka gospoda Fižolčka, je denimo genij. Njegov inteligenčni količnik je 178. Tu je še nekaj takšnih, ki se mu lahko postavijo ob bok.

Madonna Odraščala je v Detroitu in v osnovni šoli ter na kolidžu brez težav dobivala najvišje ocene, saj njen inteligenčni količnik znaša 140. Kljub temu je leta 1977 opustila šolanje, se preselila v New York in posvetila karieri. Tri leta po selitvi je izdala prvi singel, drugo je zgodovina. Madonna se je prav tako v Guinnessovo knjigo rekordov vpisala kot najuspešnejša ženska izvajalka vseh časov.

Steve Martin Zdi se, da je ni stvari, ki mu ne bi šla od rok. Ne samo da je eden najuspešnejših in najbolj priljubljenih komikov, je tudi pisatelj, iluzionist, velik ljubitelj umetnosti in glasbenik. Zagotovo mu je uspelo ustvariti bogato kariero tudi po zaslugi visokega inteligenčnega količnika, katerega vrednost je 142.

Sharon Stone Pri 17 letih je zmagala na lepotnem tekmovanju v okrožju Crawford v Pensilvaniji. Eden od sodnikov ji je tedaj svetoval, naj pusti šolo in se odpravi v New York. Le štiri dni po selitvi je začela sodelovati s Fordovo modno agencijo, pozneje pa zgradila zavidljivo igralsko kariero. Nedvomno ena najbolj nadarjenih igralk pa se lahko ponaša še z nečim: njen inteligenčni količnik namreč znaša kar 154.

Quentin Tarantino Rodil se je leta 1963 v Knoxvillu, pri 15 letih opustil šolanje ter začel obiskovati igralski tečaj. Začel je kot scenarist in napisal scenarije za filme Prava ljubezen, Rojena morilca in Od mraka do zore. Pri 29 letih je režiral prvi film Stekli psi. Svoj uspeh lahko ob trdem delu pripiše tudi visoki inteligenci. Inteligenčni količnik kultnega režiserja namreč znaša 160.

Matt Damon Odlični igralec se je, dokler mu ni uspel veliki met, z različnimi deli prebijal iz dneva v dan. Tedaj mu je ob strani stal dobri prijatelj Ben Affleck, s katerim sta si delila celo bančni račun. Sedaj uveljavljeni igralec ne slovi le po svojih vlogah, temveč tudi po visokem inteligenčnem količniku, ki dosega vrednost 160.

Lisa Kudrow Zaslovela je z vlogo Phoebe Buffay v kultni seriji Prijatelji. Zabaven, malce nenavaden in včasih nor lik ji je prinesel slavo, a to ni edino, s čimer se ameriška igralka in komedijantka lahko pohvali. Veliko pomena namreč posveča tudi izobrazbi in je diplomirala iz znanosti na kolidžu Vassar v New Yorku, pri čemer ji je zagotovo pomagal inteligenčni količnik, ki znaša 154.

Alicia Keys Petje je bilo vedno njena strast, in ko je leta 1994 podpisala pogodbo z založbo Columbia records, se je vpisala tudi na univerzo Columbia, a je študij pozneje opustila in se posvetila zgolj glasbi. Kar je škoda, saj bi ji nedvomno uspelo tudi v akademskih vodah, ponaša se namreč z inteligenčnim količnikom 154.

Ashton Kutcher Njegov inteligenčni količnik znaša 160. Ima brata dvojčka Michaela, ki je rojen s celebralno paralizo in je bil še kot otrok deležen presaditve srca. Ker je želel pomagati bratu, se je vpisal na univerzo Iowa, kjer je študiral biokemični inženiring, a študija ni dokončal. Ne, ker bi bil zanj pretrd oreh, temveč ker ga je zamikal svet igralstva in manekenstva.