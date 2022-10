To je skrita strast Matevža Derende

Mladi Matevž Derenda po svojih starših Nuši in Frenku ni podedoval samo ljubezni do glasbe, temveč tudi navdušenje nad športom. Po tem, ko je nedavno s svojo skupino Boom v Piranu pripravil prvi koncert in navdušil občinstvo v gledališču Tartini, se je šel še razgibat.

»Od mladih nog obožujem šport. Dolga leta sem igral košarko in nogomet, zdaj pa že drugo leto poskušam igrati golf. Od naših domačih Brežic ni daleč do čudovitega golf igrišča Mokrice,« pove postavni mladenič, ki mu pri učenju tega športa pomaga prijatelj, ki zares 'obvlada'.

Matevž je priden učenec in vse proste trenutke izkoristi za udarjanje žogice. Ta igra mu je še posebno všeč, ker tako mimogrede naredi dve stvari – se razgiba in je še v naravi. In v tem indijanskem poletju je na igrišču še posebno lepo. Seveda pa komaj čaka tudi zimo, ko se bo odpravil na smučanje.