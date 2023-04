To je novi podjetniški superpar

Zadnje čase se veliko govori o igralcih Ryanu Reynoldsu in Blake Lively, ki sta svoje poslovanje s filmskega ustvarjanja razširila tudi globoko v poslovne in celo športne vode. Ryan je leta 2018 ustanovil svoje podjetje Maximum Effort, ki se danes ukvarja z marketingom, in kupil delež v podjetju Aviation American Gin. Pred dobrimi tremi leti je kupil približno četrtinski lastniški delež mobilnega podjetja Mint Mobile, potem pa še v podjetju Match Group, ki nadzoruje več spletnih strani za zmenke, med drugim tudi tinder.

Blake je med drugim pogosto delala tudi za Chanel.

Najprej so prodali American Aviation Gin za 560 milijonov evrov, pred kratkim pa še Mint Mobile za 1,2 milijarde evrov. Pri obeh naj bi imel igralec še vedno veliko besede. Od slednje prodaje je čez noč zaslužil kar 275 tisoč evrov. Poleg tega je vložil v dve drugi podjetji, ki sta vredni vsako približno 5 milijard evrov.

Blake, ki ne pije alkohola, je medtem ustvarila brezalkoholno linijo pijač Betty Buzz, ki jo par pogosto promovira v kombinaciji z moževim ginom. Veliko zasluži tudi s sodelovanjem s številnimi modnimi znamkami, kot so L'Oreal, Chanel in celo z draguljarko Lorraine Schwartz.

Ko je Ryan s prijateljem kupil petino valižanskega nogometnega kluba Wrexham, njegova žena ni bila navdušena, a se je, tako kot v vse druge poslovne odločitve, tudi v to pognal na vso moč in bo tudi iz nje nedvomno ustvaril uspešno zgodbo, ona pa ga seveda podpira. Kako resna sta, priča najnovejša zgodba, da je par, ki se je že pred več kot desetimi leti iz Hollywooda preselil na kmetijo v manjše mesto Bedford v zvezni državi New York, zdaj kupil še hišo v majhni valižanski vasici. Koliko časa bosta s štirimi otroki preživela v Marfordu, še ni znano, a za hišo sta odštela 1,7 milijona evrov, zato je nedvomno nekaj posebnega, prebivalci pa se že veselijo, da jih bodo srečevali v pubu Pri rdečem levu, najbolj znanem od peščice lokalov v mestecu.

Ryanov gin je zelo priljubljen.