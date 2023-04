To je najmlajši pomočnik Ane Dolinar Horvat (FOTO)

V nedeljskem programu smo lahko podrobneje spoznali Ano Dolinar Horvat v materinski vlogi. Gostovala je skupaj s hčerkama Ronjo in Nano ter nam razkrila delček njihovo medsebojne dinamike. Kmalu za tem smo bili na njenem profilu deležni še enega ljubkega prizora, kako sin Lun navdušeno pomaga pri gradnji hiše.

Žiga, žaga, poje žaga, rom, pom, pom kladivo, mi pa vsi najboljše volje delamo marljivo.

Sicer stresno opravilo je vsaj na trenutke zabavno, ko se pridružijo otroci in vnesejo v delo malce razvedrila. Ana je dejala, da je zelo zavzet pomočnik in da ga je nadvse prikupno opazovati med njegovim prizadevanjem. Z njegovo pomočjo njihov dom sicer ne bo nič prej dokončan, je pa koristno, da se že zgodaj zaveda pomena sodelovanja in delovnih aktivnosti. In še na svežem zraku so, kar vedno dobro dene, pripomni mamica.