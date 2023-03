To je najboljša zimska rekreacija!

S tem se strinjajo tudi številni znani Slovenci in Slovenke, ki prisegajo na intenzivno vadbo in aktivno meditacijo v naravi. Mnogi pravijo, da takšno kurjenje kalorij, nabiranje kondicije in krepitev mišic ni ravno mačji kašelj, je pa lahko tek na smučeh z nekaj napora tudi izjemno zabaven.

Prekaljeni glasbeni maček Pero Lovšin obožuje zimo in zimske športe, tek na smučeh mu je še posebno pri srcu. Pravi, da drage opreme nima, najraje je v trenirki in napravljen tako, kot menda na smučeh tudi tečejo pravi rokerji.

Najbolj slavna in glasbeno nadarjena učiteljica pri nas rekreaciji v naravi namenja veliko časa, zato ne preseneča, da se navdušuje tudi nad tekom na smučeh. Petra Zore je palice nazadnje takole zmagovalno dvignila v zrak na Pokljuki.

Urnik Mateja Zemljiča je izjemno natrpan, a si mladi igralec, ki je sicer velik ljubitelj plaž in toplih krajev, tudi v zimskem obdobju vzame čas za rekreacijo v naravi.

Igralka Nina Ivanič je velika ljubiteljica različnih športnih aktivnosti. »Res rada tečem na smučeh. Naporno je, a po vadbi sem kot prerojena,« pravi igralka, ki so ji pri srcu zasnežene steze v njej ljubih Ratečah.