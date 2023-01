To je najbolj kul kraljica komedije

Enainšestdesetletna igralka je prejšnji teden doživela prav poseben razcvet, saj je njen humorni govor ob prejetju zlatega globusa za vlogo v nadaljevanki Beli lotos navdušil staro in mlado. Jennifer Coolidge s svojo karizmo že trideset let osvaja Hollywood, a vedno v vlogi obstranskih, običajno zelo zabavnih likov.

Rodila se je v Bostonu, njen oče pa je imel tovarno plastike. Igrala je klarinet in tri poletja preživela v glasbenem taboru, na kolidžu pa med študijem igre želela postati resna igralka, kakršna je bila Meryl Streep. Preživljala se je kot natakarica in ena od njenih sodelavk je bila takrat tudi Sandra Bullock.

Za vlogo v Belem lotosu je prejela že nekaj nagrad.

Njen prvi veliki uspeh je bil v vlogi Stiflerjeve mame v Ameriški piti, zaradi nje naj bi se celo začela norija na seksi mame, Jennifer pa je priznala, da je bilo njeno spolno življenje po tem filmu veliko bolj zanimivo in predvsem polno mlajših ljubimcev. Navdušila je tudi v Blondinki s Harvarda ter skoraj dobila vlogo Lynette v Razočaranih gospodinjah. Čeprav je postajalo več kot očitno, da ima izjemen talent za komične prizore, je dobivala stranske vloge. V Mrhah za šankom je ustvarila tako zabaven lik, da so pisci po njeno vlogo, ki naj bi bila le občasna, okrepili in je postala ena glavnih zvezd, na Netflixu pa jo vidite tudi v nadaljevanki The Watcher.

V Belem lotosu igra žensko, ki pride v letoviški kraj na rajskem otoku, da bi po smrti mame našla notranji mir in sebe. »Kariero sem ustvarila tako, da sem sprejemala vloge, ki jih druge ženske niso hotele,« je nekoč dejala. A sama ni želela vloge v Belem lotosu. »Prijateljici sem potožila, da res nisem v dovolj dobri formi za kaj takšnega, saj sem se precej zredila. Rekla mi je: 'Daj, no. Kdaj pa misliš, da boš zares shujšala?' Imela je prav. Ne bom.«