To je bilo njegovo leto! "Že pred trinajstimi leti sem verjel, da bom nekoč prišel na vrsto" (Suzy)

Nagrada za trdo delo je spodbuda, da je vredno poslušati svoj notranji glas, ki ga vseskozi bodri, naj ostaja dosleden, marljiv in ljubeč. V tem duhu so ga vzgajali tudi starši, zlasti mama Lidija, zaradi katere je danes tak, kot je. »Vsako leto napredujem, zato sem vesel, da se stvari razvijajo, rastejo in ne stagniram. Osebnostno in profesionalno,« pove. Glasbo ustvarja, ker v procesu uživa. Vsak glasbenik si globoko v sebi želi, da bi prišle njegove pesmi do čim več ušes in src, poudari. Najlepše darilo življenja »Že pred trinajstimi leti sem verjel, da bom nekoč prišel na vrsto. Na začet...