To je bila kraljeva poroka leta (Suzy)

Osemindvajsetletni jordanski princ Hussein bin Abdullah se je pretekli konec tedna poročil s savdsko arhitektko Rajwo al Saif, ki jo je spoznal prek skupnih prijateljev. Po marčevski poroki njegove sestre je bil zdaj na vrsti prestolonaslednik. Njegovi starši, kralj Abdullah II. in kraljica Rania, so kar žareli od ponosa, dogodka pa so se udeležili številni plemiči in plemkinje, visoki uradniki ter drugi pomembni in ugledni gostje.

Poroka je potekala v palači Zahran v Amanu, kjer je bila nazadnje takšna slovesnost pred tridesetimi leti, ko se je Abdullah poročil z Ranio.

Sedemnadstropno poročno torto sta obredno razrezala z mečem.

Druga nevestina poročna obleka, v kateri je v družbi svojih in moževih staršev sprejemala goste na pogostitvi, je bila delo hiše Dolce & Gabbana.

Gostje so prihajali že dan prej, ko so bili oblečeni lepo, a brez posebnega blišča, predvsem aristokrati, med njimi švedska princesa Victoria in princ Daniel.

Butanska kraljica Jetsun Pema je na muslimansko poroko prišla v družbi princese Euphelme.

Valižanska princ in princesa sta bila že prvi dan zelo dobro razpoložena, Kate je celo na dolgo klepetala z Rajwo in v smeh spravila kralja Abdullaha.