To je bil princesin sanjski dan (FOTO)

Pretekli konec tedna se je zgodila prva kraljeva poroka tega leta in seveda je bila glamurozna, bleščeča in razkošna, kot se za modrokrvneže spodobi.

Princ Husein je mlajšo sestro popeljal pred oltar, potem pa užival v družbi zaročenke Radžve Al Saif, s katero se bo poročil junija.

Jordanska princesa Iman se je poročila z Jameelom Alexandrom Thermiotisom, obreda pa so se udeležili vsi iz kraljeve družine, s ponosnimi starši kraljico Ranio in kraljem Abdulahom II. vred. Šestindvajsetletna princesa je lani poleti presenetila, ko je naznanila zaroko s svojim izvoljencem, saj sta razmerje kar nekaj časa zelo uspešno skrivala. Iman, ki je študirala na univerzi Georgetown v Washingtonu, je finančnika najverjetneje spoznala v času študija. Čeprav ni modre krvi, izhaja iz pomembne grške družine, rodil pa se je v venezuelskem Caracasu. Družina 28-letnega Jameela kljub geografski razdalji ohranja močne vezi s svojo domovino in se pogosto vrača na grški otok Andros. V Caracasu je obiskoval zasebno šolo, potem pa študiral na Floridi.

Princesa je za obred nosila čipkasto Dior­jevo poročno obleko z dolgimi rokavi in tiaro pariške draguljarske hiše Chaumet, ki je menda pripadala njeni babici, princesi Muni Al Husein. Do oltarja jo je pospremil brat, prestolonaslednik princ Husein, pred oltarjem pa jo je pozdravil njen oče, kralj Abdulah II. Ganljiv obred je potekal na prostem na posesti palače Beit Al Urdon v Amanu.

Seveda so vsi člani kraljeve družine mladoporočencema na družbenih omrežjih že izrazili tople želje za prihodnost. Naj njuna ljubezen traja vse življenje.