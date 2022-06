To je bil prav posebni nastop Tanje Žagar

Tanja Žagar trenutno poje predvsem uspavanke sinu Karlu in hčerki Marini. A se bliža konec njenega porodniškega dopusta, ko bo njena hči sredi poletja praznovala prvi rojstni dan, zato se počasi že pripravlja na vrnitev na glasbene odre, kjer jo njeni oboževalci nestrpno pričakujejo. Nedavno pa je združila prijetno s koristnim oziroma nastop za otroke in odrasle.

V vrtcu, ki ga z velikim navdušenjem obiskuje njen sin, se je želela zahvaliti za predano delo vzgojiteljic in varuhinj, zato je za otroke, starše in vzgojiteljice pripravila nastop presenečenja. Na lepo popoldne se je na igrišču trlo starih in mladih gledalcev, ki so na ves glas prepevali Tanjine uspešnice. Pevka je bila ganjena od silnih čustev, ravno tako tudi vzgojiteljice.

Zabavno popoldne je minilo, kot bi mignil, Karlo bo še nekaj časa hodil v vrtec, kmalu pa bo šla tja po nova prijateljstva tudi njegova mlajša sestra.