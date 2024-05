Ksenija Benedetti ima akademijo, v njej so gostovali številni mojstri (Suzy)

Le malo pred prvomajskimi prazniki je šolanje zaključila že sedma generacija Akademije za poslovni protokol Ksenije Benedetti, ki vsa leta poteka v Hotelu Best Western Slon v Ljubljani. Poleg nekdanje šefinje Protokola Republike Slovenije so med gostujočimi predavatelji sami mojstri svojih področij: Boštjan Romih, Aljoša Bagola, dr. Aleksander Zadel, Lea Pisani, Elen Batista, Slavko Bobovnik, Sebastian Cavazza, dr. Marko Pavliha, Gregor Jamnik in Janez Škrabec.

Do sedaj je bilo izšolanih že 150 slušateljev in slušateljic. Ksenija pravi, da je po dolgoletnem vodenju državnega protokola našla novo poslanstvo v širjenju znanja, njena akademija kaže, da tudi to delo opravlja srčno in z zanosom. Manj kot dva tedna za tem je z možem Borisom Cavazzo praznovala osmo obletnico, odkar sta si na Sečoveljskih solinah obljubila večno zvestobo. Naj pomlad, ki sije nanjo in nanju, še kar traja!