Tjaša Železnik: Tudi zrela ljubezen je lahko najstniška (Suzy)

Čeprav ni nikoli posebej silila v ospredje, je ena najbolj prepoznavnih in zaželenih igralk. Trenutno blesti v številnih vlogah v MGL, nanizanki Ja, chef!, posnela je filma To je rop in Belo se pere na 90, preizkusila se je tudi kot režiserka. Simpatična 50-letnica je predana mama hčerki Marli, po dolgih letih samskega življenja je končno priznala, da je tudi zrela ljubezen lahko najstniška.