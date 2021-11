»Trenutno zagotovo največ časa preživim v gledališču. Na začetku novembra smo namreč premierno uprizorili družinsko črno komedijo Avgust v okrožju Osage, v kateri igram eno od hčera, Karen, nastopam pa tudi v kar nekaj predstavah iz prejšnjih sezon. Nedavno je bilo nepozabno, ko smo po več kot letu in pol spet uprizorili predstavo Nejca Gazvode Tih vdih, in to pred pred polno dvorano. Občinstvo nas je ob koncu nagradilo z bučnim aplavzom, bilo je čarobno. Igram tudi v predstavi Trije milijoni minut, ki je prav tako odlično sprejeta pri občinstvu, pa Ta obraz, ki mi je še posebej ljuba &h...