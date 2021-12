Tjaša, Uroš in Lori Steklasa: Prvi trenutki v troje

Pevca Tjaša Hrovat Steklasa in njen mož Uroš si ne bi mogla želeti lepšega zaključka letošnjega leta. Po tem, ko je Tjaša pred časom spontano splavila, sta si želela čim prej okusiti čare starševstva. Odpravila sta se na počitnice na Zanzibar in kmalu po vrnitvi izvedela, da bodo ob koncu leta trije.

Srečno, mala Lori

Zdravniki so Tjaši napovedali datum poroda v sredini novembra in do takrat sta bila že povsem pripravljena. Prijateljice so pevki pripravile tudi zabavo pred prihodom dojenčka. Dekleta so se imela čudovito, se smejale, zabavale, naklepetale za naprej in nazaj. Potem pa se je Tjaši mudilo v ljubljansko porodnišnico, kjer je 22. novembra rodila ljubko deklico, ki sta jo s ponosnim očkom poimenovala Lori. In takoj, ko je bilo mogoče, so se vsi trije odpravili domov.

»Presrečna sem, da smo skupaj. Še posebno se zahvaljujem celotnemu osebju ljubljanske porodnišnice za res srčen odnos do vseh treh,« je bila hvaležna Tjaša, ki se zdaj že privaja novemu ritmu, ki ga narekuje mala Lori.