Tjaša Tibaut: Nič me ni zadovoljilo bolj kot nogomet (Suzy)

Stereotip, da nogomet ni šport za ženske, je prav tako nesmiseln kot tisti, da dolgi lasje niso za fante. Tudi sama se je srečevala z njim, in čeprav je okolica ni vedno razumela in podpirala, je vztrajala pri svoji največji strasti in se z veliko zagona in odličnimi predstavami na zelenici dokazovala dvajset let.