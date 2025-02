Tjaša in Uroš Steklasa: pripravljena sta na dojenčka (Suzy)

Glasbenika in zakonca se za nekaj časa umikata z odrov. V Portorožu sta namreč zaključila serijo nastopov, ki sta jih poimenovala Babyshower turneja. S to sta se na pot po Sloveniji podala lani decembra, ko sta na odru celo razkrila spol otroka in izdala, da ju bo tudi tokrat razveselila deklica. Tjaša in Uroš ob zaključku pomembnega poglavja v glasbeni karieri ne skrivata čustev.

»V manj kot desetih letih smo zgradili pristno skupnost, kjer je varno biti ranljiv in srečen in živeti svoje sanje. Tukaj nismo, da si mečemo polena pod noge, temveč da drug drugemu pomagamo razpreti krila,« sta strnila vtise po izjemno uspešni in zelo intimni turneji, na kateri so ju obiskovalci lahko bolje spoznali.

Zakonca, ki sta lani napovedala, da se bosta za nekaj časa umaknila z odrov, se trenutno v miru pripravljata na rojstvo druge hčerke. Te se že nadvse veseli starejša sestrica Lori.