Tjaša in Uroš Steklasa: ljubezen od pekla do raja (Suzy)

Nosečnost je za zaljubljeni pojoči par v sklepni fazi, zato vsak čas pričakujeta novega družinskega člana. V šestih letih zakona se jima je nabralo ogromno nepozabnih spominov. Od rojstva hčerke, razprodanih koncertov, glasbenih uspehov, tudi kakšna boleča izkušnja je začinila njuno skupno pot. Med njimi je zagotovo ta z medenih tednov, ko so jima jih zagrenile hude opekline, a sta kljub vsemu ohranila popotniško strast in ostala trdno povezana v nepremagljiv dvojec. Medeni tedni so se v nekaj minutah sprevrgli v peklensko nočno moro. Maj 2019 je bil za Tjašo in Uroša Steklaso nekaj posebne...