Tjaša in Uroš Steklasa: Izjemoma se vračata na oder (Suzy)

Zakonca Tjaša Hrovat Steklasa in Uroš Steklasa sta se nedavno razveselila druge hčerke, ki sta ji izbrala ime Lili. Ponosna mama in oče ter njuna prvorojenka Lori neizmerno uživajo v skupnih trenutkih. Glasbenika sta le nekaj tednov po povečanju družinice s spletnimi prijatelji delila še eno veselo novico. Čeprav sta si po nadvse uspešni turneji Babyshower vzela premor od odrov, sta se odločila narediti izjemo. Dvanajstega julija bosta nastopila v Laškem na festivalu Pivo in cvetje.

»To bo eden redkih, če ne celo edini najin koncert do konca tega leta. Imeti koncert v Laškem je bilo kar nekaj časa na seznamu najinih želja, in sicer od takrat, ko sva pred leti sestavljala skupino. Ko je prišlo povabilo, četudi med porodniškim dopustom, ga enostavno nisva mogla zavrniti,« sta pojasnila. Njuna drugorojenka pridno raste in veliko spi, Tjaša pa si je že povrnila moči. »Upam, da razumete, da sva si vzela čas za družino in stran od družabnih omrežij,« sta še sporočila oboževalcem.