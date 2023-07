Tina Gorenjak ima ascendent v stabilnem, čutnem, ženstvenem biku, vlada ji Venera, ki poskrbi tudi za njeno simpatičnost in privlačnost. Položena je v dvojčke, živahno, zabavno, radoživo, komunikativno, družabno znamenje, tako je mladostna, zgovorna, iznajdljiva, ima dober smisel za humor in zna pogledati življenje z lahkotnejše plati, še posebno ker je v njem tudi Luna. Težava je v tem, da je Saturn v konjunkciji z Venero, kar ji prinaša ne le kar nekaj ljubezenskih ovir in pravi odnos pozneje v življenju, ampak tudi črnogledost, strahove, samokritičnost, preveliko resnost, zadržanost, nezaup...