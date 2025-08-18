POČITNICE

Tinkara Fortuna z družino v Italiji: od adrenalina do romantike (Suzy)

Glasbenica, avtorica in podjetnica se je z možem Petrom in hčerkami Tajo, Vito in Floro odpravila na raziskovanje sosednje države. Njihov izlet je bil poln zabave, adrenalina, zgodovine in romantičnih občutij.
Fotografija: Verona je znana tudi po svoji bogati zgodovini, čudoviti arhitekturi in kulturni dediščini. Družina je takole pozirala pred areno, impozantnim rimskim amfiteatrom, ki je priljubljeno prizorišče opernih predstav in koncertov.
Verona je znana tudi po svoji bogati zgodovini, čudoviti arhitekturi in kulturni dediščini. Družina je takole pozirala pred areno, impozantnim rimskim amfiteatrom, ki je priljubljeno prizorišče opernih predstav in koncertov.

A. K., FOTO: Osebni arhiv
18.08.2025 ob 13:00
A. K., FOTO: Osebni arhiv
18.08.2025 ob 13:00

Tinkara Fortuna je z družino med poletnim oddihom obiskala zabaviščni park Gardaland in očarljivo Verono, poznano kot mesto Romea in Julije. »Naš izlet je bil darilo za Vitin 12. rojstni dan. Zelo si ga je želela, saj smo se zadnjih nekaj let neuspešno odpravljali tja. Nikoli ni bilo prave priložnosti oziroma časa, zdaj pa smo si ga končno vzeli. V Italijo smo se odpravili naravnost iz kampa, kjer preživljamo poletne počitnice,« nam je zaupala Tinkara. Za zabaviščni park so si priskrbeli običajne vstopnice, saj so bile prednostne žal razprodane, kar pomeni, da so morali v vrstah za vožnjo ča...

Suzy Tinkara Fortuna počitnice potovanje Italija pevka družina dopust otroci znani glasba podjetnica

Komentarji:

