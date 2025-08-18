Tinkara Fortuna z družino v Italiji: od adrenalina do romantike (Suzy)

Tinkara Fortuna je z družino med poletnim oddihom obiskala zabaviščni park Gardaland in očarljivo Verono, poznano kot mesto Romea in Julije. »Naš izlet je bil darilo za Vitin 12. rojstni dan. Zelo si ga je želela, saj smo se zadnjih nekaj let neuspešno odpravljali tja. Nikoli ni bilo prave priložnosti oziroma časa, zdaj pa smo si ga končno vzeli. V Italijo smo se odpravili naravnost iz kampa, kjer preživljamo poletne počitnice,« nam je zaupala Tinkara. Za zabaviščni park so si priskrbeli običajne vstopnice, saj so bile prednostne žal razprodane, kar pomeni, da so morali v vrstah za vožnjo ča...