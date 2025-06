Tinkara Fortuna in Denis Porčič - Chorchyp: Sva odlična kombinacija (Suzy)

Glasbenica, podjetnica in avtorica Tinkara Fortuna je znana po svojem ustvarjalnem pristopu in neustavljivi energiji. Nedavno je združila moči s prijateljem Chorchypom, s katerim sta posnela duet Za srečo ples. To ni njuno prvo sodelovanje, saj pogosto skupaj nastopata v vrtcih, šolah in na otroških prireditvah. Spodbujata ples, gibanje in petje, s čimer sta odličen vzor mladini in njihovim staršem. »Sva odlična kombinacija. Jaz denimo rada skrbim za animacijo predšolskih otrok, prvo ter drugo triado, njegova energija pogosto pritegne starejše otroke,« pravi Tinkara.

Pri njeni tretji skladbi, ki je otroke razveselila po Počitnicah in Malinci, so spet sodelovali njeni najbližji. V videospotu se namreč pojavijo Tinkarine hčerke Taja, Vita in Flora ter njihove soplesalke, ki smo jih lahko občudovali v oddaji Slovenija ima talent. »Tudi mož je vedno nekje zraven, čeprav bolj za kamero. Vedno v projekte z velikim veseljem vključujem prijateljice in soplesalke svojih hčera,« pravi. Ob tem nam je še razkrila, da bo prihodnje leto izdala album otroških plesnih pesmi.