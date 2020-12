Tinkara Fortuna: Hvala, leto 2020!

Večina komaj čaka, da se poslovi od leta, ki nas je zaprlo v občine in domove, Tinkara Fortuna pa se je po svoje poslovila od dvojne dvajsetice. Če ste mislili, da se bo hudovala in mu kaj očitala, ste se ušteli. Raje se mu je zahvalila za ogromno časa, preživetega v krogu najdražjih. »Tudi zaradi tega si posebno leto,« pravi trikratna mamica in pevka skupine Bepop Ladies. Zaključila ga je z željami, manifestacijami, meditacijami, cilji, načrti in pozitivnimi mislimi, zazrtimi v prihodnost, ko jo čaka ogromno lepega. Sicer pa so prazniki v njeni številčni družini čarobni ravno zaradi pisanih značajev, dinamike in vzdušja, h kateremu prispeva vsak izmed njih. Očka je v družbi svojih deklet videti kot mladosten Božiček, ki si je namesto jelenov izbral srnice, da bo skok v novo leto zares idiličen.