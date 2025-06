Tina Modlic in Dani Bavec: poroka, ki si jo bomo zapomnili (Suzy)

V soboto, 7. junija, sta se po 15 letih zveze vzela vizažistka Tina Modlic in televizijski voditelj Dani Bavec. Obred in slavje sta potekala v znanem ljubljanskem lokalu, ki je znan za poplesavanje ob koktajlih.

Mladoporočenca sta namignila, da bosta ta dan zaznamovala smeh in ples, brez tradicionalnih obveznosti, ki pogosto zamorijo razpoloženje, razen zabavnega sprejema ženina v nevestino družino. Sicer je bil že to, da je Tina namesto visokih pet pod belo obleko obula udobne natikače, dokaz, da se bo rajanje zavleklo do zgodnjih jutranjih ur. Ob strani so jima stali najzvestejši prijatelji, po veseljačenju sta se podala na medene tedne. Ona je imela ob sebi družice, ki so ji pomagale izdelati šopke. Poročnega je ujela Jerica Zupan, kar je neposredni namig, da jo čaka cvetoča ljubezenska prihodnost. On je imel ob sebi najboljšega zaupnika Petra Polesa, ki je prišel z Niko Veger.

Družice so pomagale pričarati nepozabno vzdušje. Foto: osebni arhiv/Instagram

Za glasbeno presenečenje je poskrbel DJ Zeds, oče slavnih zabav pod imenom Sladica. Naravnost odlična zabava je bila le češnja na torti enega najbolj nekonvencionalnih poročnih slavij.