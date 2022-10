Tina Maze: odvisna od adrenalina

Smučarska šampionka Tina Maze se po slovesu od belih strmin posveča družinskemu življenju in uživa v naravi ter dokazuje, da kljub upokojitvi ni prav nič zanemarila športnih aktivnosti.

Gorske dogodivščine so ji še posebno pri srcu, smučarka pa je tokrat svojim sledilcem in sledilkam razkrila, da se je odlično zabavala na ferati, ob tem pa dokazala, da je izjemno spretna tudi v plezanju. Z objavo je povzročila precej navdušenja, nekatere Tinine oboževalce pa je zaskrbelo za njeno varnost, saj so jo v komentarjih spraševali, zakaj ne nosi čelade.