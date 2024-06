Tina in Karl Ribič: Tudi mi sami smo močni energijski portali (Suzy)

Spoznala sta se 2018., ko je Karl prišel k Tini na hipnozo QHHT po Dolores Cannon, in začela skupno pot raziskovanja in dela na zavedanju. Leto pozneje sta se prvič odpravila v Anglijo, obiskala Stonehenge, Avebury, Glastonbury, Tintagel z ruševinami Arturjevega gradu in Merlinovo jamo. Tam sta se spomnila dogovorov, da sta več kot le sodelavca, in postala par.