Tina Gorenjak: spomin na vroče dni (Suzy)

Ženskam godi, da lahko prelistajo album spominov in izbrskajo kakšen utrinek, na katerega so še posebno ponosne. Tina Gorenjak ima bogato izbiro, zato je z nami delila mamljive fotografije v spodnjem perilu. Že od nekdaj je samozavestna v svojem telesu in nikoli se ni obremenjevala s predsodki ali zadržki do zapeljivosti.

»Pred 13 leti me je takole ovekovečila sijajna Lidija Mataja. Najbolj me je šokiralo, da so vsi posnetki popolnoma neobdelani. Popeljali so me v preteklost in mi dali misliti, kod vse me je nosilo življenje,« se nasmehne igralka, ki ne blesti le z zunanjo lepoto, ampak tudi s srčno, toplo osebnostjo.

Z njo redno osrečuje pisan kolektiv predstave Ženske brez filtra, kjer vladajo prav posebni pogoji. Morda nas kmalu spustijo bliže, da se prepričamo, kaj je tako vznemirljivega v zaodrju vražjih babnic.