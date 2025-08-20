VSESTRANSKA

Tina Gorenjak navdušuje: Predstava, ki ji ni para (Suzy)

Edinstvena predstava Celjski vsi se bo uprizorila na Celjskem gradu v sredo, 20., in petek, 22. avgusta, zato naša sogovornica že komaj čaka na dvourno doživetje.
Fotografija: Spektakularna podoba Tine v vlogi Barbare Celjske
Spektakularna podoba Tine v vlogi Barbare Celjske

20.08.2025 ob 17:00
20.08.2025 ob 17:00

Videli smo jo že v najrazličnejših likih in vedno nas je navdušila. A tokrat se Tina Gorenjak podaja na posebno igralsko popotovanje.

»Potopitveno oziroma imerzivno gledališče je oblika, ki prelamlja tradicionalne meje med občinstvom in uprizoritvijo. V njem gledalci niso zgolj v vlogi opazovalca dogajanja na odru, temveč lahko postanejo aktivni udeleženci ali del zgodbe, ki se dogaja okoli njih,« nam je na kratko orisala, kaj nas čaka. Edinstvena predstava Celjski vsi se bo uprizorila na Celjskem gradu v sredo, 20., in petek, 22. avgusta, zato naša sogovornica že komaj čaka na dvourno doživetje.

»Vsake vloge se lotevam predano in nehvaležno jih je med sabo primerjati. Vendar me je ta projekt povsem drugače prevzel,« je še povedala in nas povabila, da začutimo zgodbo v grajskem poslopju z vsemi čutili.

 

predstava Suzy gledališče Tina Gorenjak igralka Celje

