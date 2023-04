Tina Gorenjak našla, kar je tako dolgo iskala (FOTO)

Filmi, serije, predstave, komedije, muzikali, televizijski šovi in zdaj še knjižna uspešnica. Od spogledljive Muce Mace do zaljubljene literarne junakinje je minilo več kot dvajset let in preteklo veliko rek, kar je eden od pomenov njenega izvornega imena, s katerim je zaslovela. A niti njeni najboljši zavezniki niso vedeli, da so jo starši poleg Tine poimenovali tudi Gabriela, kar je dolgo čuvala le zase. Dokler ni postala protagonistka avtorskega romana, v katerem brska za formulo, kako Najti ljubezen.