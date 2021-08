Tina Gorenjak: Biti samski ni nobena sramota

Skozi svojo kariero je razblinila že marsikateri predsodek in tudi z avtorsko predstavo Večno samska brez zadržkov izpostavlja tegobe, ki jih preživljajo mnogi v iskanju ljubezni in partnerske bližine. Niti zahtevne koronske razmere je niso ustavile, da se ne bi podala na slovenske odre, kjer jo lahko v okviru Špasovega Špasnega poletja občudujete, kako z nasmeškom na obrazu pometa s tabuji in ožigosanjem samskih. Samskost je za marsikoga precej boleča tema, vi pa ste iz tega naredili komedijo. Kako to, da ste bolečino preoblekli v smeh? Odkar pišem svoja besedila, in to je že več kot dvajset...