Tina Gaber s škarjami nad prijateljevo bundo

Tina Gaber in njen najboljši prijatelj Mihael sta živ dokaz, da je prijateljstvo med žensko in moškim res mogoče. Poznata se že več kot desetletje, njuna zgodovina pa je polna zabavnih prigod in potegavščin. »Preneseva šalo na svoj račun, poleg tega poslušava podobno glasbo, kar se mi zdi za prijateljstvo zelo pomembno,« pravi Tina.

Nekoč sta si močno skočila v lase, a le za kratek čas. Mihael je bil namreč na obisku pri Tini, a je bila ta slabe volje, prav tako pa ni bil razpoložen niti njen kuža, zato ga je Mihael, ki je imel dovolj slabe volje, dal v lonec, v katerega je natresel še zelenjavo, in ga postavil na štedilnik. Tinino maščevanje je hitro sledilo.

Za kazen je napadla krzneni ovratnik njegove bunde, saj je splošno znano, da nekdanja misica kot velika ljubiteljica živali svojim prijateljem ne dovoli nositi pravega krzna. S škarjami je obdelala ovratnik iz činčile, ki je bil po njeni frizerski seansi videti kot kitajski goli pes, Mihael pa kot pravi prijatelj ni dolgo kuhal mule.