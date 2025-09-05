Razkrivamo, kdo bosta družici Tine Gaber, obleko kupila v Zagrebu (Suzy)

Lahko smo pričakovali, da bosta Robert Golob in njegova draga Tina Gaber za poroko izbrala protokolarne prostore. Pri tako veličastnem dogodku je zelo pomembno lepo vreme in večja je verjetnost, da bodo sončni žarki močneje sijali na morju. Vila Tartini leži tik ob obali Strunjana, zato je bila odlična izbira, tako kot dve obleki priznanega oblikovalca, po kateri se je nevesta odpravila v sosednji Zagreb.

Vila Tartini leži tik ob obali Strunjana.

Za ženo visokega politika se namreč spodobi, da se na poročni dan vsaj enkrat preobleče, in Tina pri tem ni izjema. Pred nestrpno pričakovanim 'da' ima velikansko tremo in še sreča, da sta ob njej družici, sestra Urška in prijateljica Pina Weisseisen.

Bela barva se ji lepo poda, to je nevesta že dokazala.

Tako bo lažje dočakala pompozni trenutek, ko se bodo premierju Golobu ob poročni koračnici in pogledu na svojo izbranko v beli obleki zasolzile oči. To bo sicer njegova druga svatba in marsikomu se ne zdi ravno naključje, da se odvija v predvolilnem letu. Vsekakor je namreč lepše nabirati politične glasove z izrazom naklonjenosti in ljubeznijo kot z aferami.