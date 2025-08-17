Tin Vodopivec: Ko prideš domov, vse pohvale izzvenijo (Suzy)

Osemnajsta izdaja je odlična priložnost, da na zabaven način pojasni, kaj vse se mu je dogajalo v obdobju, ki ga je psihično in fizično izčrpalo. Prihodnje leto praznuje pomembno prelomnico v svetu komedije, saj bo minilo dvajset let od njegovega prvega nastopa. Poleg tega je napovedal knjigo, v kateri nam bo na poseben način predstavil svet, v katerem je našel svoje poslanstvo. Dvainštiridesetletni Tin Vodopivec je gonilna sila lepega števila projektov. Nastopil je že tako rekoč povsod in od leta 2006, ko je vstopil v pri nas še neraziskani svet stand up komedije, je doma in v tujini zbral v...