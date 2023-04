Timi Zajc smuči postavil v kot in v roke vzel harmoniko (FOTO)

Tako kot Žiga Jelar je Timi Zajc eden tistih naših smučarskih skakalcev, ki obvladajo po več instrumentov, med drugim oba igrata harmoniko. Timi je s Slovenskimi zvoki, v ansamblu, v katerem je igral njegov oče Boštjan, posnel celo Planiško polko.

Da mu gre igranje harmonike še vedno odlično od rok, čeprav pozimi zanjo ni imel veliko časa, je dokazal v Hramšah, kjer je marsikoga presenetil s prvo uradno predstavitvijo diatoničnih harmonik, ki jih krasijo njegovo ime. S čim podobnim se trenutno ne more pohvaliti noben drug smučarski skakalec. Harmonike z njegovim imenom sicer izdeluje priznano podjetje v Italiji, nato pa za odličen zven in detajle, lahko bi tudi rekli za njeno 'dušo', poskrbi glasbenik Marko Plaznik.

V Hramšah je bilo veselo, saj so zaigrali Slovenski zvoki ter harmonikar Robert Zupan.

»Vsako harmoniko, od mehanike do glasilk, ventilov in porabe zraka najprej skrbno pregledam in poskušam iz nje dobiti kar največ, nato pa vsaki dodam poseben vrhunski zven, imenovan Plaznik štima,« nam pove Marko, ki slovi kot mojster uglaševanja. »Virtuoz Andrej Toplišek, ki je 20 let igral harmoniko pri Okroglih muzikantih, mi je nekoč na priporočilo Damirja Tkavca, člana Alpskega kvinteta, ki je zvest Plaznik štimi že več kot desetletje, prav tako prinesel uglasit svojo harmoniko. Takrat sem mu malo za šalo, malo zares rekel, da bom iz nje izvabil tak zvok, da harmonik nikoli več ne bo vozil uglaševat v Italijo. In tako je bilo. Andrej je bil nad zvenom navdušen, dejal je, da takšnega zvoka ni slišal še nikjer, da je poseben in naj ga zaščitim. Pred tem je veliko glasbenikov harmonike vozilo v severno Italijo k mojstru Edvinu Pelegrinu, zdaj pa so vsi več kot zadovoljni s tem, kar iz harmonike izvabim jaz,« pravi mojster.

Svoje delo je zaščitil pod blagovno znamko Plaznik štima. »Štima je koroška beseda, ki ima več pomenov. Pomeni zvok, ki je tudi glasilka harmonike, štimanje pa pomeni uglaševanje,« razloži mojster zvoka, čigar delo ceni ameriški harmonikar Joey Miskulin, ki se lahko pohvali z več grammyji, snemal pa je celo za podjetje Disney. Na harmoniko z njegovo štimo pa že igra mlad nadobuden harmonikar Patrik Planko, s katerim je Marko posnel drugi lastni projekt. Na harmonike, ki jih je uglasil on, že igrajo Avstrijci, Hrvatje, Nemci, Italijani, Švicarji in drugi.

Timi s svojo Nušo ter očetom Boštjanom ob harmonikah z njegovim imenom in Plaznik štimo.

O Plaznik štimi harmonik Timija Zajca so se lahko prepričali vsi, ki so bili na sprejemu v Hramšah, ko so v triu zaigrali Patrik Planko na harmoniko Timija Zajca, Marko Plaznik na kitaro in Tilen Selič na kontrabas. Skakalec je od Marka prejel še leseno ogrlico z obeskom Plaznik štima, izdelanim v obliki glasilke, ki ga prav tako krasi njegovo ime. Na vprašanje, kako so mu všeč 'njegove' harmonike, je odgovoril: »Zelo so lepe.« Kaj pa štima? »Če Plaznik štima, potem vse štima!« je dejal v smehu, nemudoma raztegnil meh ter tako dokazal, da mu igranje ne dela težav, čeprav pozimi za harmoniko ni bilo časa. Na odru so se mu pridružili še drugi odlični glasbeniki – člani ansambla Slovenski zvoki z Bojanom Lugaričem na čelu, tudi oče Boštjan Zajc ter harmonikar Robert Zupan.