Tim Kores - Kori: Odnesla je del mojega srca (Suzy)

Gospa Ana je imela posebno mesto v življenju tega štajerskega glasbenika. Njegovo otroštvo je bilo razpeto med mariborskim Pohorjem in Radljami ob Dravi, kjer je živela njegova ljuba babica. Naučila ga je veliko kuharskih trikov, ki jih zdaj spretno uporablja pri kulinaričnem razvajanju svoje drage, domačih in prijateljev. A žal se vsaka lepa zgodba zaključi. Ta je dobila vsaj v fizični obliki bridki konec, saj se je njegova vzornica zazibala v večnost. »S sabo je vzela tudi del mene. Biti v njeni družbi, odraščati z njeno energijo in bogatimi nasveti je bil privilegij. Zelo jo bom pogrešal, čeprav bo za vedno ostala v mojem srcu,« nam je ob žalostnem slovesu potožil Kori. Ostalo je ogromno utrinkov, ki jih je združil v knjigo spominov in ga bodo tolažili, ko bo najtežje.

Počitnice v Radljah so bile nekaj posebnega.