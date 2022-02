Po petih letih razmerja sta na dan zaljubljenih naznanila, da sta zaročena, česar so bili njuni najbližji neizmerno veseli. S poroko se jima trenutno ne mudi, kljub temu da skrivnostno pravita, da bi se ta lahko zgodila že letos. Čeprav sta razmišljala o manjšem obredu, se bo z njima veselilo krepko čez sto ljudi. Tim, zaroko ste oznanili na valentinovo. V resnici je to izjemno primeren dan za tako romantično potezo. Tim: Katero različico najine zaroke bi radi slišali? Uradno ali neuradno? Zaročila sva se namreč dvakrat, zase in za javnost. Obe! Tim: Nekateri so že pred valentinovi...