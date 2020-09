Tibor že skoraj prerasel starše

Viktorija Bencik Emeršič in Bojan Emeršič imata dva sinova, ki pa ju nerada izpostavljata. Prikupne družinske fotografije raje hranita zase in za bližnje. Izjemo sta naredila na nedavni premieri Mestnega gledališča ljubljanskega. Muzikal Turandot, v katerem Viktorija naravnost blesti, si je v družbi očeta namreč ogledal tudi njun prvorojenec, 12-letni Tibor, po predstavi pa je prikupno družinico (brez najmlajšega Oskarja) v objektiv ujel naš fotograf. Slavni starši so na svoja sinova zelo ponosni in ju pogosto omenjajo v intervjujih. Bojan je pred časom o starejšem dejal, da je v nasprotju z mlajšim bratom bolj umetniški tip in se za šport ne zanima preveč, slavni oče, ki je bil kot otrok več po drevesih kot na tleh, pa ga o tem, da bi po njegovem vzoru splezal na kako drevo, ni mogel prepričati. Povedal je tudi, da je Tibor komunikativen, družaben in da obožuje rock ter da je čudovit veliki brat mlajšemu Oskarju.