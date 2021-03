Težko obdobje se končuje

Nina Osenar je rojena z ascendentom v pogumnem, samozavestnem, odločnem, energičnem levu, ki zaznamuje ljudi, da žarijo, so ustvarjalni in povsod v središču pozornosti, spremlja jih pridih kraljevskosti. Njen vladar, Sonce, je v še enem močnem znamenju, biku, kar ji daje trmo, vztrajnost, stabilnost, čut za finance, estetiko, modo, nagnjenost k razvajanju z lepimi in dobrimi stvarmi. Ker je v hiši kariere, skupaj z Merkurjem in Marsom, je jasno, da bo njen poklic na očeh javnosti in bo uspešna v njem, lahko je povezan z mediji oz. nastopa v vlogi voditeljice, ker je vrh hiše v biku, pa se lahk...