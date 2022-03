Težko je nositi težo tisočih mnenj: dovolj ima vprašanj o kilogramih

Še malo, pa bo tu druga sezona nadaljevanke Bridgerton! Na Netflix prihaja 25. marca in igralka Nicola Coughlan, ki igra Penelope, dekle z največjo skrivnostjo v zgodbi, je pred kratkim razkrila, da jo je uspeh ujel nepripravljeno.

Navdušena je, da se je prek družabnih medijev 'spoprijateljila' z zvezdami, kot sta Kim Kardashian in Kate Middleton, ki sta priznali, da sta veliki oboževalki romantične zgodbe. A slava prinese tudi neprijetne plati, zato je pred časom na instagramu prosila sledilce, naj bodo prijazni.

»Vem, da me vidite na televiziji in da imajo tako vsi mnenje o meni,« je napisala, »a če imate kaj povedati o mojem telesu, vas prosim, da tega ne napišete meni. Večina ljudi je prijaznih in niso nalašč nesramni, a jaz sem človek iz mesa in krvi in res je težko nositi težo tisočih mnenj o tvojem videzu.« Dodala je še, da so vprašanja o teži, ki ji jih včasih zastavljajo novinarji, zelo naporna.

»Vsakokrat, ko me vprašajo karkoli o mojem telesu, mi je zelo neprijetno in postanem žalostna, da ne morem govoriti o svojem delu, ki ga imam tako rada.«