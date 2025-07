Težave Kelly Clarkson: prijatelje skrbi za njeno prihodnost (Suzy)

Uro in pol pred začetkom je pevka Kelly Clarkson nepričakovano odpovedala otvoritveni koncert nastopov v Las Vegasu, uradno zaradi izčrpanosti in težav z glasilkami, a prijatelji razkrivajo, da je resnica drugačna in da je doživela živčni zlom: »Sesula se je, jokala in rekla, da ne zmore.« Izvajalka naj bi bila pod velikanskim pritiskom. Okrevanje po ločitvi, koncerti in stres zaradi pogovorne oddaje so terjali svoj davek. Sama je nedavno namignila, da razmišlja o tem, da bi zapustila televizijo, saj naj bi se spopadala s težkimi osebnimi izzivi.

»Vedno se trudi prebroditi težave, a tokrat sta telo in srce rekla ne,« je povedal eden od njenih sodelavcev. Čeprav je televizija NBC Universal predvajanje njene pogovorne oddaje The Kelly Clarkson Show uradno podaljšala, viri trdijo, da obstaja resna možnost, da ne bo več predvajana. »Ni načrta, ni časovnice. Samo tišina. Kelly ni v dobrem stanju,« je povedal član produkcijske ekipe, ki se, tako kot njeni prijatelji, strinja, da pevka in voditeljica ne potrebuje nove sezone, temveč počitek.