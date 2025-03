Težave gospodinjske vojvodinje Meghan Markle (Suzy)

Ne gre ji in ne gre. Naj se še tako trudi, naleti na težave. Najprej so zavrnili izbrano ime za njeno podjetje, American Riviera Orchard. Spremenila ga je v As Ever, kar pomeni 'Kot vedno'. Sama je zapisala, da zato, ker bi se rada vrnila h koreninam, delala stvari tako, kot smo jih nekdaj, kar bo pokazala v Netflixovi oddaji, ki pride na spored 4. marca in bo nedvomno zelo gledana. Naslov oddaje ni As Ever, ampak With Love, Meghan (Z ljubeznijo, Meghan, op. p.). Nam še sledite? Brez skrbi, tudi mi že težko. Oglasilo se je podjetje iz New Yorka, ki že nosi ime As Ever, in zahtevalo, naj vojvodinji prepovejo prodajo oblačil pod to znamko, ki so jo oni registrirali že zdavnaj. Župan majorškega mesta Porreres se je hkrati pritožil, ker je njen logotip skoraj enak kot grb njihovega mesta.

Pamela je nabirala stvari na vrtu ...

... tako kot jih bo Meghan.

Britanski mediji so jo označili za osebo, ki kot mesečnik tava iz ene megle težav v drugo. Strokovnjakinja za kraljeve zadeve, Angela Levin, je izpostavila drugo zagato. Meghan se je namreč postavila za direktorico podjetja, kar nakazuje, da ni našla nikogar, ki bi mu bila sposobna zaupati to pomembno nalogo, zato se je tega raje lotila sama. Kar je razvidno iz težav, v katere se zapleta, saj je več kot očitno, da ne posluša nobenih nasvetov, ker sama ve in zna najbolje. To je težavno tudi zato, ker seveda nima izkušenj z vodenjem velikega podjetja. »Ni tako težko v iskalnik vnesti imena podjetja in preveriti, ali ga je že kdo za kaj uporabil,« meni Levinova. »A nje to ne zanima.« Omenila je še, da to, kako pogosto Meghan spreminja fokus in zanimanje ter odločitev, kaj ji je pomembno, nedvomno močno in negativno vpliva na njen zakon.

Ne manjkajo niti enaki vzkliki navdušenja.

Najnovejši udarec prihaja v obliki internetnih strokovnjakov, ki so ugotovili, da njena prihajajoča oddaja v veliki meri odzvanja podobno kot oddaja, ki jo je lani predstavila Pamela Anderson: Pamela's Cooking With Love (Pamelino kuhanje z ljubeznijo, op. p.). Meghan se zdaj tako kot Pamela že v napovedniku sprehaja po vrtu in nabira pridelke, povabi v svojo kuhinjo slavne chefe ter prijatelje in družino, uporablja celo podobno retoriko in estetiko. Morda ne bi bilo slabo najeti kakšnega svetovalca, strokovnjaka ali direktorja. A to se najverjetneje ne bo zgodilo.