Terapevtski pristop Ane Svetlin, ki spreminja življenja: »Vsaka brazgotina nosi spomin« (Suzy)

»Brazgotine stalno motijo delovanje celotnega organizma, zato jim moramo posvetiti pozornost,« pravi Ana Svetlin. Zaradi športnih poškodb iz preteklosti, ki jih niti s pomočjo drugih ni mogla do konca pozdraviti, je začela raziskovati, kako si lahko pomaga. Svoje znanje in izkušnje o obravnavi brazgotin, s katerimi je mogoče odpraviti marsikateri telesni kot tudi psihični problem, zdaj uspešno predaja naprej. Poleg nevrokinetike in tehnike MSTR pri obravnavi brazgotinastega tkiva uporablja še nekatere druge tehnike. Z brazgotinami se ne ukvarjamo kaj dosti, sploh, ko enkrat bolečina popusti ...