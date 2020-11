Terapevtka Lidija Bašič Jančar: Obup in nemoč prehajata v jezo in nasilje

Zakonska in družinska terapevtka Lidija Bašič Jančar in avtorica knjige Popolna ljubezen se z občutki, ki nas navdajajo med epidemijo, srečuje vsak dan čisto od blizu, njeno navodilo za boljše počutje pa deluje, vsaj na prvo žogo, nadvse preprosto. Njegovo udejanjanje pa, o tem se je lahko pri sebi verjetno prepričal že marsikdo, zahteva celega človeka.Spet smo sredi epidemije, zaprti v občine. Kaj to pomeni za delo, ki ga opravljate? Išče vašo pomoč več ljudi kot sicer?Kriza je. Ljudje so precej v stiski. Veliko je doživljanja nezaupanja in nezadovoljstva. Težava je, da tisti, ki živijo zunaj občin, ne morejo priti na ...